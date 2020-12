Skifahrer stieß 16-Jährige in See im Paznauntal absichtlich zu Boden

See im Paznauntal – Skrupellos war offenbar ein rücksichtsloser Skifahrer am Montagnachmittag in See im Paznauntal unterwegs. Gegen 15 Uhr stieß der Unbekannte auf einer roten Piste im Vorbeifahren absichtlich zu Boden, schildert die Polizei. Dabei verletzte sich die Österreicherin. Der Unbekannte flüchtete sofort von der Unfallstelle, ohne sich zu vergewissern, ob die Gestürzte verletzt wurde oder Hilfe benötigte. Im Gegenteil: Er beleidigte die Jugendliche beim Weiterfahren noch mittels eindeutiger Handzeichen. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Wie schwer sie sich verletzte, ist nicht bekannt.