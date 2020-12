Pakete aus Großbritannien in EU brauchen künftig Zollanmeldung

London – Pakete und Packerln aus Großbritannien in die EU werden mit dem Jahreswechsel zollpflichtig. Ab 1. Jänner 2021 müssen Briten ihrer Sendung ein Zollanmeldeformular beilegen, wie The Post Office, das Filialnetz der Poststellen, betonte. Geraten wird, bereits ab diesem Dienstag den neuen Vorschriften zu folgen - um Verzögerungen zu vermeiden. "Ein Formular muss nicht ausgefüllt werden, wenn ein Brief, eine Postkarte oder ein Dokument in ein EU-Land gesendet wird."