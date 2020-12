Schaulustige behinderten Einsatz in Absam: Autos in Tiefgarage abgebrannt

Es ist derzeit noch unklar, wie es zu dem Feuer in der Tiefgarage kam.

Absam – Anstatt in erster Linie gegen die Flammen zu kämpfen, mussten sich die Einsatzkräfte bei einem Brand in einer Tiefgarage in Absam Montagabend zuerst gegen Schaulustige durchsetzen: Diese behinderten nämlich die Löscharbeiten und mussten weggewiesen werden.