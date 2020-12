Cochran-Siegle feierte Premierensieg in Bormio, Kriechmayr Zweiter

Mit Matthias Mayer als Zehntem (+1,53) lag ein weiterer Österreicher in den Top Ten. Der Olympiasieger hätte sich freilich mehr erwartet. "Oben war es gar nicht so schlecht", meinte der Kärntner. "Aber im Mittelteil war es ein bisschen zu ruppig. Ich bin nicht so auf Zug gefahren. Auch beim Zielsprung habe ich etwas an Zeit liegen gelassen." Die Verhältnisse seien wegen des am Montag gefallenen Schnees ganz andere gewesen als noch in den beiden Abfahrtstrainings. "Es war schwer zu fahren."