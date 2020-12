Geiger Auftaktsieger bei der Tournee, ÖSV-Adler nicht auf dem Podest

Am Sonntag noch in Corona-Quarantäne, am Dienstag strahlender Sieger: Der Deutsche Karl Geiger gewann das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Beste Österreicher: Stefan Kraft (6.) und Philipp Aschenwald (8.), der zur Halbzeit als Dritter noch auf Podestkurs lag.