Glatte Straße: Auto geriet in Kössen auf Gegenfahrbahn

Kössen – Am Dienstagnachmittag ist es in Kössen zu einem folgenschweren Zusammenstoß gekommen. Eine 26-Jährige geriet wegen der winterlichen Fahrbahn gegen 16 Uhr auf der Erpfendorfer Straße ins Schleudern. Dabei kam sie auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw der Österreicherin prallte in ein entgegenkommendes Auto. Dieses Auto kam wegen des Zusammenpralls mitsamt den Insassen, der Lenkerin (39) aus Deutschland und vier Mitfahrern, über den Straßenrand. Der Wagen kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Die 26-jährige Österreicherin und zumindest eine weitere Person wurden laut Polizei verletzt. Beide Autos wurden zudem stark beschädigt. (TT.com)