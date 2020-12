Johnson lobt Brexit-Deal: Historische Chance und nationale Erfüllung

London – Der britische Premierminister Boris Johnson will vor dem Parlament in London für den Brexit-Handelsdeal als historische Chance und nationale Erfüllung werben. Zentraler Zweck sei, "etwas zu erreichen, von dem das britische Volk in seinem Herzen immer wusste, dass es getan werden kann", werde Johnson an diesem Mittwoch sagen, wie aus im Voraus veröffentlichten Auszügen der Rede hervorgeht.