Mit etwas Glück eine von drei Cookit Küchenmaschinen gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Die Aktion ist bis zum 31.01.2021 gültig. Das Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten wird je eine von drei Cookit Küchenmaschinen der Firma Bosch im Wert von je € 1299,00 verlost. Die Cookit Küchenmaschine ist ein innovatives Küchengerät, das mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt. Neben manuellem Kochen stehen 24 Automatikprogramme und die Guided Cooking Rezepte für Sie mit Erfolgsgarantie bereit. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich bis spätestens 15.02.2021 verständigt und online veröffentlicht. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Mitarbeiter der Moser Holding AG und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgenommen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.