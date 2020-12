Kraft repariert nach „nicht ganz fairem" Auftakt seinen Körper für Garmisch

Oberstdorf – Stefan Kraft hat sich mit Rang sechs zum Auftakt der Vierschanzentournee aus der Zwangspause zurückgemeldet. Der Salzburger haderte nach zwei starken Sprüngen in Oberstdorf mit der Jury und fehlendem Windglück, bilanzierte bei seinem Comeback nach der Corona-Infektion und Rückenproblemen aber zufrieden. Vor der Qualifikation und dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wollte Kraft seinen Körper "reparieren", der Ruhetag am Mittwoch sollte dafür gelegen kommen.