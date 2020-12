Nach Zulassung in Großbritannien: Viele offene Fragen um AstraZeneca-Vakzin

Der Leiter der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie an der MedUni Wien glaubt an eine zufällige Entdeckung dieser Art der Verabreichung. Da es unterschiedliche Darstellungen von AstraZeneca und der ebenfalls an der Entwicklung beteiligten Universität Oxford gab, war nicht klar, ob die Verabreichung einer halben Dosis am Anfang ein Versehen oder Absicht war. Zeitlinger sieht das Problem darin, dass das Pharmaunternehmen in mehreren Studien sehr unterschiedliche Designs verwendet hätte: verschiedene Altersgruppen in mehreren Ländern, unterschiedliche Dosierungsmengen und verschiedene zeitliche Intervalle in der Verabreichung. Somit sei ein direkter Vergleich schwierig gewesen. "Und das macht es auch für die Zulassungsbehörden schwierig", sagte Zeitlinger. "Denn am Ende stehe ich da und habe einen relativen großen Pool an Daten in relativ kleinen Subgruppen."