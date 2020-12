Feuerwerkskörper setzte Heustadel in Ampass in Vollbrand

Ampass – Gegen Mittwochabend geriet ein Heustadel in Ampass in Vollbrand. Auslöser dafür war laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuerwerkskörper. Die Freiwilligen Feuerwehren Ampass und Hall in Tirol standen mit 70 Feuerwehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand löschen. Personen oder Tiere wurden dabei nicht verletzt. (TT.com)