Fahrzeug von 18-Jähriger geriet in Haiming in Vollbrand

Haiming – Am Mittwoch, gegen 22.35 Uhr, stellte eine 18-jährige Autolenkerin ihr Fahrzeug am Parkplatz Haiming Süd auf der A12 ab. Beim Aussteigen bemerkte die junge Frau einen Brandgeruch, der aus dem vorderen Bereich des Fahrzeuges kam. Im Motorraum konnte sie Rauch feststellen, und schnell darauf auch Flammen. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr, die beim Eintreffen ein Auto in Vollbrand vorfand.