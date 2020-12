Vater von Boris Johnson will französische Staatsbürgerschaft

Paris/London – Angesichts des endgültigen Vollzugs des von seinem Sohn maßgeblich vorangetriebenen Brexit will der Vater von Boris Johnson die französische Staatsbürgerschaft beantragen. Dadurch wolle er eine persönliche „Verbindung" zur Europäischen Union erhalten, sagte Stanley Johnson am Donnerstag dem französischen Radiosender RTL. „Ich werde immer Europäer sein, das steht fest", so Johnson.