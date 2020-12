Riesiger Eiszapfen brach im Sellrain ab und traf Eiskletterer

Lüsens – Zwei Männer waren am Silvestertag im Wasserfall "Hängende Gärten" in Lüsens zum Eisklettern unterwegs. Ein 28-Jähriger kletterte zuerst, während ihn sein 29 Jahre alter Begleiter sicherte. Als sich der jüngere Mann im Vorstieg in der ersten Seillänge befand, brach plötzlich etwa 40 Meter oberhalb von ihm ein freihängender und mehrere Kubikmeter großer Eiszapfen ab. Der Österreicher wurde von Teilen getroffen, aus dem Wasserfall gerissen und stürzte ins Seil.