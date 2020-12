Postbotin wurde in Reutte zur Retterin eines 88-Jährigen

Reutte – Eine aufmerksame Postbotin wurde am Silvestertag zur Retterin eines Pensionisten. Die 24-Jährige brachte wie immer die Post zur Wohnungstür eines 88-Jährigen, so wie es vereinbart war. Der Mann kann wegen seines Alters nicht mehr zum Briefkasten im Parterre des Mehrparteienhauses gehen. Nun hatte die junge Briefträgerin den Pensionisten seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Und die Post lag immer noch vor der Wohnungstür. Sie mache sich ernsthaft Sorgen, sagte sie, als sie per Notruf die Einsatzkräfte alarmierte.

In der Küche fanden sie den 88-Jährigen auf dem Rücken liegend. Der Mann war ansprechbar. Er sagte, er sei gestürzt. Wie lange er schon so lag, wisse er nicht mehr. Laut Polizei dürfte der Mann etwa zwei Tage in der hilflosen Lage gewesen sein. Der 88-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)