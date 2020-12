Von den Seychellen nach Tirol: Doppelter Einsatz für das Traumschiff zu Neujahr

Innsbruck – Nach der weihnachtlichen Kreuzfahrt sticht "Das Traumschiff" am Neujahrsabend (20.15 Uhr, ORF 2) gleich nochmal in See. Diesmal geht die Reise auf die Seychellen. Die Fahrt im Indischen Ozean läuft aber nicht ohne ein paar dramatische Zwischenfälle. Die Crew um Kapitän Florian Silbereisen aka Max Prager muss unter anderem einen Stalker enttarnen, Familien retten und Promis beschützen.

Sängerin Stella will auf dem Traumschiff endlich zur Ruhe kommen. Doch dann trifft sie ausgerechnet einen Musikproduzenten, der sie hintergangen hat. Horst Lichter – gespielt von Horst Lichter – will sie um jeden Preis in ihre Show einladen. Und dann ist auch noch ihr unbekannter Stalker mit an Bord. Staff-Kapitän Grimm wird als Aufpasser beim Landgang eingesetzt.