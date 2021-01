13-Jährige im Bezirk Mödling nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

Brunn am Gebirge – In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist in der Neujahrsnacht eine 13-Jährige aus einem Fenster eines Einfamilienhauses gestürzt. Das Mädchen erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwere Verletzungen. Es wurde ins UKH Wien-Meidling eingeliefert.