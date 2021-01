Polizei löste im Unterland Corona-Party und Feuerwerks-Treffen auf

Langkampfen, Kufstein – Zwei größere Gruppen sorgten in der Silvesternacht im Tiroler Unterland für Polizeieinsätze. Zuerst wurden die Streifen der Polizei Kufstein alarmiert, weil Zeugen meldeten, dass eine Gruppe von 20 bis 30 Menschen eng zusammenstehend in Langkampfen mit pyrotechnischen Gegenständen auf Autos schießen würde.

Beim Eintreffen der Beamten ergriffen mehrere Menschen in die umliegenden Wohnhäuser die Flucht. Eine Zeugin, die noch vor Ort war, gab an, dass sie die Geschehnisse zuvor mit ihrem Handy gefilmt habe. Daraufhin habe ihr eine Person aus der Gruppe das Handy aus der Hand gerissen, ihren Arm auf dem Rücken verdreht und sie dabei verletzt.

Die Verschnaufpause für die Beamten in Kufstein währte nur kurz, denn um vier Uhr mussten die Beamten erneut ausrücken, weil es in einem Wohnhaus Lärmbeschwerden gab. Vor Ort konnten die Beamten dann eine Corona-Party ausmachen: 13 Personen hatten sich in der Wohnung getroffen und verhielten sich gegenüber den Beamten „äußerst unkooperativ", wie es in einer Aussendung hieß. Die Party wurde schließlich aufgelöst.