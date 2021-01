Fahrrad, Spiele, Streaming, Tiere: Das sind die Krisengewinner 2020

Berlin – Natürlich war das Corona-Jahr außergewöhnlich und für viele außergewöhnlich schlimm. Aber manchmal lohnt gerade in so einer Lage ein Perspektivwechsel. Es gab auch Krisengewinner und positive Aspekte im Jahr 2020 – eine Auswahl:

🥾 WANDERN: In der Pandemie hat sich das Laufen durch die heimische Natur als Krisengewinner entpuppt. Schon seit etwa einem Jahrzehnt gibt es einen Wander-Boom. „Wandern als individuelle Natursportaktivität wird durch die Pandemie beflügelt“, hieß es vom Deutschen Wanderverband (DWV). Ob das der Wald gut verträgt, sei dahingestellt: Viele sahen auch deutlich mehr Müll im Grünen.

🧵 HOBBYS: Basteln, Nähen, Stricken, Malen, Kochen, Backen, Kleingärtnern und was noch so alles an Schönem im Privaten möglich ist, erlebte ein Comeback dank der Corona-Krise.