Van der Bellen in Neujahrsrede: "Zeit, die Welt zu verbessern"

Wien – "Dieses Jahr wird besser" – das verspricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache im ORF, die am Freitagabend ausgestrahlt wird. Neben Glück und Gesundheit wünschte das Staatsoberhaupt auch "Mut zum Träumen". Denn, so der Bundespräsident: "Jetzt ist die Zeit, in der wir träumen sollten, wie wir unsere Welt verbessern können." Konkret sprach er etwa den Naturschutz, aber auch das Miteinander sowie Flucht und Armut an.