Über Böllerei beschwert: 32-jähriger Innsbrucker von Jugendlichen attackiert

Innsbruck – Ein handfeste Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Anwohner und mehreren Jugendlichen in der Silvesternacht beschäftigt die Höttinger Polizei. Als die Gruppe kurz nach Mitternacht zahlreiche Böller und Silvesterraketen in unmittelbarer Nähe einer Wohnanlage in der Kranebitter Allee abfeuerte, platzte dem 32-Jährigen der Kragen. Es kam zunächst zu einem verbalen Streit zwischen ihm und den Jugendlichen. Weil er nicht in eine Schlägerei geraten wollte, kehrte er in seine Wohnung zurück.