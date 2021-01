Neue mysteriöse Metallsäule in der Nähe von Toronto entdeckt

Toronto – Eine mysteriöse Metallsäule ähnlich wie in einer Wüstengegend in den USA und an anderen Orten ist nun auch in der Nähe der kanadischen Stadt Toronto entdeckt worden. Der offenbar hohle, vier Meter hohe Monolith sei Donnerstag am Stadtrand von Toronto aufgetaucht, hieß es in kanadischen Medien. Am Freitag in der Früh wurde die zuvor glänzende Säule mit roter Farbe beschmiert.