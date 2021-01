Teure Vandalenakte in Walchsee und Oberau in der Silvesternacht

Walchsee, Oberau – Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachte ein Vandalenakt in Walchsee in der Silvesternacht. Unbekannte Täter steckten vermutlich Böller in den Ausgabeschlitz eines Parkautomaten, wodurch dieser total beschädigt wurde. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Niederndorf (Tel. 059133/7216) erbeten.