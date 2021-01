Fünfte Niederlage in Serie: Innsbrucker Haien fehlen zu viele PS

Innsbruck – Nach vier Niederlagen in Serie (Salzburg, Bozen, Dornbirn, Bratislava) waren die stark ersatzgeschwächten Haie – neben den Topscorern Braden Christoffer und Colton Saucerman fehlte u.a. auch Christof Kromp – am Freitag gegen Dornbirn auf die Kurskorrektur heiß.

Und bereits nach 20 Sekunden klopfte Kevin Tansey am Neujahrstag an der 1:0-Führung an, die Christian Jennes nach einem Bär-Schuss folgerichtig gelang (7.). Nur 24 Sekunden später glichen die Bulldogs aber aus, keine 90 Sekunden später stand’s 1:2. Weil Captain Sam Herr im ersten Powerplay aber ein echtes Traumtor gelang, ging es mit 2:2-Gleichstand in die erste Drittelpause.

54.) gerieten die Haie wieder unter Zugzwang, Tansey ließ die Großchance zum 3:3 (55.) aber aus. Stattdessen traf Ex-Hai Andrew Yogan in der Schlussminute zum 2:4 noch ins leere HCI-Gehäuse und machte Innsbrucks fünfte Niederlage am Stück perfekt. Dornbirn marschierte in den letzten elf Partien mit acht Siegen nach vorne. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt Salzburg in die Tiwag-Arena.