Tödlicher Snowboardunfall in Bad Hofgastein: Brite stürzte in Loch

Bad Hofgastein – Ein britischer Snowboarder ist am Neujahrstag zu Mittag in Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann im Pongau) tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben stürzte der 26-Jährige kopfüber in ein 1 Meter tiefes Loch, das er wohl übersehen hatte. Nachdem der Brite aus dem Loch gezogen worden war, fruchteten die Reanimationsversuche des verständigten Notarztes nichts mehr. Der Mann dürfte erstickt sein.