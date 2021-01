„Natur des Jahres“: 16 Auszeichnungen, die zu denken geben sollten

Nicht nur so mancher Mensch, sondern auch Spinnen dürften sich vor dem Zweihöcker-Spinnenfresser gruseln. Bei dem Tier, das sogar in 2000 Metern Seehöhe gesichtet wurde, ist der Name Programm: Es ernährt sich von anderen Spinnen. Dafür baut es selbst kein Netz, sondern wildert nachts in fremden Netzen.