Lawinen auf Straßen, enorme Schneelast auf Dächern: Gefährliche Lage in Osttirol

Lienz – Teile Osttirols versinken im Schnee. Seit den tagelangen starken Niederschlägen Anfang Dezember schneite es immer wieder. Und die Situation wird immer gefährlicher. Eine Schneerutschung hatte am Samstagabend ein Fangnetz an der Felbertauernstraße überwunden und in der Folge die gesamte Straße bis zu einer Höhe von 1,50 Metern verlegt. Dabei hatte ein Autofahrer Glück im Unglück. Er wurde in seinem Fahrzeug verschüttet. Zufällig nachkommende Bergretter, dazu der Straßendienst und die Feuerwehr konnten den Fahrer befreien und das Fahrzeug rasch bergen. „Der Mann blieb zum Glück unverletzt, auch am Auto entstand keinerlei Schaden“, berichtete Raimund Köll, einer jener Bergretter, die mit am Unfallort waren. Nachdem die Straße wieder geräumt war, konnten die Betroffenen nach Matrei weiterfahren.

Die Felbertauernstraße bleibt aber auf Osttiroler Seite voraussichtlich auch heute noch den ganzen Tag gesperrt. „Wir müssen das Fangnetz relativ aufwändig freibaggern, bevor wir die Straße wieder freigeben können“, erklärte der technische Leiter der Felbertauernstraße, Michael Köll, die Dauer der Arbeiten.

Vorsichtige Entwarnung im Villgratental

Eine Lawine hatte ebenfalls vorgestern im Gemeindegebiet von St. Jakob in Defereggen die Defereggentalstraße (L25) ein bis drei Meter hoch verschüttet. Sofort eingeleitete Untersuchungen ergaben, dass keine Personen bzw. Fahrzeuge betroffen waren. Für den Verkehr bestand eine örtliche Umleitung über Feistritz. Die Straße konnte nach der Räumung gestern Mittag wieder geöffnet werden. „Mit nur 20 Zentimetern Neuschnee ist die Gefahr bei uns diesmal grundsätzlich nicht allzu groß“, bekundete der Ortschef Ingo Hafele.

Auch im Villgratental waren gestern die Lawinenkommissionen unterwegs. Josef Mair, Bürgermeister von Außervillgraten, konnte nach einem Erkundungsflug vorsichtig Entwarnung geben. „Alle Straßen sind und bleiben offen.“ In jedem Fall habe sich die Bevölkerung an die Vorgaben des Tiroler Lawinenwarndienstes zu halten.

Die Schneemassen werden auch in Lienz immer mehr zum Problem. Allein innerhalb der letzten Woche fiel erneut ein guter Meter Schnee. Flachdächer müssen daher aus Sicherheitsgründen regelmäßig geräumt werden. Eine als Lager genutzte ehemalige Versteigerungshalle der Raiffeisengenossenschaft Osttirol in Lienz ist am Samstagabend unter der Schneelast in sich zusammengebrochen. Große Teile des Gebäudes stürzten dabei auf die Straße. Verletzt wurde niemand. Der einzige Bewohner des Gebäudekomplexes war zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause.

In Matrei in Osttirol brach am Sonntagvormittag ein Teil des Daches eines Sportgeschäfts unter der Schneelast ein. Auch hier kamen keine Personen zu Schaden.

Tiroler Gailtal am stärksten betroffen

Am stärksten von den Schneefällen betroffen war wieder das Tiroler Gailtal. Der Obertilliacher Bürgermeister Matthias Scherer berichtete gestern von einer Schneehöhe von 2,10 Metern in seinem Garten. Allein am Samstag waren 70 Zentimeter Neuschnee hinzugekommen. Zwei Weiler bleiben auf Grund von Lawinengefahr gesperrt. „Die Situation ist sehr gefährlich“, sagte Scherer. Es komme auch immer wieder zu Selbstauslösungen von Lawinen. Die Bundesstraße B111 nach Tassenbach war bis gestern Mittag gesperrt.

Der Bürgermeister machte auf die derzeitige Schneelast aufmerksam: „Wir stehen bei 530 Kilogramm pro Quadratmeter“, erklärte Scherer. Sowohl die Volksschule als auch der Gemeindesaal in Obertilliach seien in den 1970er-Jahren nur für eine Dachlast von 450 Kilogramm je Quadratmeter ausgelegt worden. „Wir werden diese Dachflächen wohl räumen müssen.“ Hausbesitzer seien gefordert, ihre Dächer auf statische Probleme hin zu überprüfen und sich gegebenenfalls um eine Entlastung zu kümmern. „Auskünfte zu den zulässigen Dachlasten findet man in den Baubescheiden oder man kontaktiert die ausführenden Firmen.“

Im Unterschied zu den Nassschneetagen Anfang Dezember sind diesmal keine Stromleitungen betroffen. Bis zu zwölf Tage lang waren einzelne Haushalte zuletzt ohne Strom. Scherer: „Der kalte Schnee ist leicht und fällt von selbst von den Bäumen und von den Leitungen.“