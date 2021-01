81-Jährige in Kaltenbach von Auto erfasst und tödlich verletzt

Die 81-jährige Fußgängerin überlebte den Unfall nicht. Sie verstarb an ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Kaltenbach – Eine 81-jährige Frau ist am Samstag gegen 17.00 Uhr in Kaltenbach bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie wurde beim Überqueren der Kaltenbacher Landesstraße (L300) vom Auto eines 85-Jährigen erfasst, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mit.