Fischotter im Alpenzoo: Der Meisterschwimmer ist sehr neugierig

Fischotter suchen sich ihre Verstecke an den Ufern von Seen und Flüssen. In der Dämmerung und in der Nacht verlassen sie ihren Unterschlupf.

Der Fischotter (Lutra lutra) gehört zur Familie der Marder. Der Einzelgänger ist nacht- und dämmerungsaktiv, Seen und Flüsse mit Verstecken an den Ufern sind bevorzugte Lebensräume. Der Fischotter jagt aber nicht nur nach Fischen, sondern spürt mit seinen Tasthaaren selbst im trüben Wasser Amphibien auf. Gleichzeitig ist er an Land in der dichten Ufervegetation auf der Suche nach Insekten, Wasservögeln oder Fröschen. Am Tag versteckt er sich hingegen in seinen selbstgebauten Erdhöhlen am Uferrand.