Von Haus zu Haus mit Maske: Sternsinger hoffen trotzdem auf offene Türen

Innsbruck – C+M+B: Diese drei Buchstaben schreiben die Sternsinger an die Haustüren. Sie stehen für „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus – „und sind gerade in der aktuellen Situation besonders passend“, sagt Karin Boscolo, Referentin der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar in Tirol. „Ein gutes neues Jahr, Frieden und vor allem Gesundheit, das wünschen sich gerade jetzt sehr viele.“ Rund 10.000 Kinder gehen jedes Jahr in Tirol von Haus zu Haus, um Segen zu bringen und Spenden zu sammeln. Heuer werden es weniger sein, nicht in allen Pfarren sind als Könige verkleidete Kinder unterwegs. In manchen Gemeinden bekommen die Bewohner auch „Post“ von den Sternsingern, die an die Türen gehängt wird, andere haben sich zusätzlich für virtuelle Segenswünsche entschieden.