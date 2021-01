Neun Tiroler Rodelbahnen und eine Loipe erhielten erstmals Gütesiegel

„Mit den vom Land Tirol nach definierten Standards verliehenen Gütesiegeln für Rodelbahnen, Loipen und Pisten, bieten wir der Bevölkerung und auch unseren Gästen Freizeitangebote auf einem sehr hohen Qualitäts- und Sicherheitsniveau. Die Eigenverantwortung kann aber durch kein Gütesiegel ersetzt werden“, erklärte LH-Stv. Josef Geisler (ÖVP) in einer Aussendung am Sonntag.

Mit den Rodelbahnen Nons-Hausstatt, Hausstatt-Mitterberg und Weidener Hütte-Innerst in Weerberg, den Strecken Grafenast-Egertboden und Egertboden-Burg Freundsberg am Kellerjoch sowie der Naturrodelbahn Vomperberg befinden sich gleich sechs der neun erstmals mit dem Naturrodelbahngütesiegel ausgezeichneten Bahnen im Bezirk Schwaz. Neu im Verbund der ausgezeichneten Rodelbahnen sind auch die Naturrodelbahn Peeralm in Navis und die vom Rodelverein Navis betriebene Bahn. Im Bezirk Kitzbühel ist die Haag Alm in Hopfgarten neu dazugekommen.