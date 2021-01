Price nach WM-Triumph: "Es gibt keinen größeren Tag als diesen"

London - Darts-Profi Gerwyn Price hat mit dem erstmaligen Gewinn des WM-Titels und dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste seine größten sportlichen Ziele erreicht. Es gibt keinen größeren Tag als diesen. Ein großes Dankeschön geht an meine Familie. Wenn ich heimkomme, werde ich definitiv mit ihnen feiern", betonte der 35-jährige Waliser am Sonntagabend in London nach seinem 7:3-Finalsieg über den Schotten Gary Anderson.