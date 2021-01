Online-Shopping-Boom: Post schupfte 2019 um ein Drittel mehr Pakete

"Am 7. Dezember hielt man dann schlussendlich bei 1,3 Millionen transportierten Pakete an nur einem Tag. Verglichen dazu erscheint der Tagesrekord, der 2019 erzielt wurde, relativ gering: Damals wurden erstmalig an einem Tag 765.000 Pakete verteilt", so die Post in ihrer Aussendung.

Um die wohl weiter steigenden Paketmengen bewältigen zu können, baut die Post heuer in Vomp in Tirol ein neues Paket-Logistikzentrum und erweitert jene in Allhaming in Oberösterreich und in Wolfurt in Vorarlberg. Zudem werden 20 Zustellbasen neu und weitere 20 ausgebaut. Allein 2021 würden rund 100 Mio. Euro in den Ausbau der Paketlogistik investiert, teilte die Post mit. (APA)