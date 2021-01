Verkehrsunfall in Mieders mit mehreren Verletzten

Mieders – Am Montagvormittag kam es in Mieders zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger bog mit seinem Fahrzeug von einer Gemeindestraße kommend nach links in die Stubaital Straße ein, wo er mit einem 39-jährigen Lenker zusammenstieß. Der 39-jährige deutsche Staatsbürger war auf der Stubaital Straße von Telfes in Richtung Mieders unterwegs. Beide Lenker sowie eine 32-jährige Beifahrerin und ein einjähriger Bub, welche im Fahrzeug des 39-jährigen mitfuhren, zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Sie wurden in das Krankenhaus Hall und die Klinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)