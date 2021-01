Kein Sieg und kein Podestplatz: Die Baustellen im ÖSV-Adlerhorst

Das Bergiselspringen war für Stefan Kraft erst der vierte Wettkampf in dieser Saison. Dem (einzigen) Zugpferd im ÖSV-Team macht neben seiner Corona-Infektion vor allem eine Verspannung im Rücken zu schaffen. Kraft verpasste die Skiflug-WM, bei der Tournee fehlt ihm die Konstanz. Auf Rang sechs in Oberstdorf folgten der Absturz in Garmisch (Rang 28) und die Wiederauferstehung in Innsbruck (8.). „Es ist an der Zeit, neue Leader gezielt aufzubauen und die Last zu verteilen“, sagt Alexander Pointner. Die Adler werden an den Erfolgen der Vergangenheit gemessen, sieben Tournee-Gesamtsiege in Serie (2009–2015) sind ein schwerer Rucksack. Der Erwartungsdruck hemmt die Adler beim Abheben. Die Zeiten, als sich Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer gegenseitig anspornten, sind vorbei. Der Stubaier Rekordweltcupsieger Schlierenzauer, der am 7. Jänner 31 Jahre alt wird, wartet seit sechs Wintern auf einen Sieg. Im ÖSV-Team bindet er viel Energie und Ressourcen an sich, der „Output“ lässt derzeit zu wünschen übrig. (ben)