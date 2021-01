18-Jährige kam in Haiming von Straße ab und prallte gegen Zaun

Haiming – Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Montagabend in Haiming. Wie die Polizei berichtet, war eine 18-Jährige gegen 23 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Silz unterwegs, als sie zu weit nach links geriet, das Lenkrad verriss und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Zaun, schlitterte an diesem entlang und blieb schließlich nach etwa 40 Metern stehen.