Tirolerin Graf muss wegen Knieverletzung für Masters in Doha absagen

Innsbruck - Das World Judo Masters in Doha in der kommenden Woche (11. bis 13. Jänner), an dem in jeder Gewichtsklasse nur die Top-36 der Weltrangliste startberechtigt sind, findet ohne Bernadette Graf statt. Die Tirolerin muss ihre Teilnahme wegen einer zuletzt im Training erlittenen Knieverletzung (Innenband) absagen. "Das Risiko, mit einem Antreten eine schwerere Verletzung zu riskieren, steht in der Olympiasaison nicht dafür", betonte Graf in einer Verbandsaussendung am Dienstag.