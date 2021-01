Für guten Zweck: Schneemänner als Publikum bei Arlberg Kandahar Rennen

St. Anton am Arlberg – Von einem besonderen Publikum werden am kommenden Wochenende die Arlberg Kandahar Rennen in St. Anton am Arlberg verfolgt: Kinder und Jugendliche aus der Region haben in den vergangenen Tagen etliche Schneemänner gebaut. Diese sollen nicht nur die Ränge im Karl-Schranz-Zielstadion füllen, sondern auch einen guten Zweck erfüllen. „Um 100 Euro kann man nämlich je eine Schneemann-Patenschaft erwerben. Die gesamte Spendensumme wird dann einem nachhaltigen Wasserprojekt in Afrika zugutekommen“, so Martin Ebster, Geschäftsführer des TVB St. Anton am Arlberg.