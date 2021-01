Gewaltiger Felssturz zerstört Hotel „Eberle" in Bozen

Bozen – Ein Felssturz hat am Dienstagnachmittag das bekannte Hotel "Eberle" oberhalb von Bozen in Südtirol schwer beschädigt. Die linke Hälfte des Hotels wurde komplett zerstört. Die Eigentümerfamilie, die sich in dem Hotel aufgehalten hatte, konnte sich in Sicherheit bringen, berichtete das Südtiroler Online-Portal stol.it.