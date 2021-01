Jetzt im Livestream: Neujahrskonzert des Tiroler Kammerorchesters

Innsbruck – Walzerklänge trotz Lockdowns: Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti lässt sich von den Corona-Maßnahmen nicht einbremsen und spielt sein Neujahrskonzert am Dreikönigstag im Haus der Musik – allerdings ohne Publikum. Live dabei sein können dennoch alle Interessierten: Das Konzert wird via Livestream direkt in die Wohnzimmer übertragen.