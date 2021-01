Schönste Zukunftsmusik aus dem Jetzt: Neujahrskonzert von InnStrumenti

Innsbruck – Der Applaus kam notgedrungen aus der Vergangenheit. Er wurde vom Neujahrskonzert 2020 übernommen. Gespielt hat das Tiroler Kammerorchester Innstrumenti am Dreikönigstag aber ganz im Jetzt. Im Großen Saal des Innsbrucker Hauses der Musik. Vor leeren Stühlen. Aber übertragen in bis zu zweitausend Schlaf-, Wohn- und feiertägliche Arbeitsstuben. Nach den Hiobsbotschaften der vergangenen Monate – und, man sollt’s wohl nicht verschreien, in Erwartung weiterer – macht das Hoffnung. Und Lust auf mehr. Denn ein Live-Stream ist immer nur ein Konzert-Placebo. Dieser Tage schluckt man es gern. Vor allem, wenn es so stimmungsvoll serviert wird wie beim aus hinlänglich bekannten Gründen nur online übertragenen Innstrumenti-Neujahrskonzert am Mittwochvormittag.