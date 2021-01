Schwarzfahrer in Matrei bedrohte Zugbegleiter mit Messer

Matrei am Brenner – Ein Zugbegleiter wurde Dienstagmittag in Matrei am Brenner von einem Schwarzfahrer mit dem Messer bedroht. Gegen 12.25 Uhr wollte der 52-Jährige in einem Zug Fahrkarten kontrollieren, als er den 49-jährigen Fahrgast ohne Fahrkarte erwischte. Dieser hatte außerdem nicht genügend Bargeld dabei, um die geforderte Strafe zu bezahlen. Aus diesem Grund wurde er vom Zugbegleiter aufgefordert, den Zug zu verlassen.