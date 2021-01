Kanye West und Kim Kardashian leben getrennt

Das Paar hat 2014 geheiratet und seither vier Kinder bekommen. © JEAN-BAPTISTE LACROIX

Los Angeles – Rapper Kanye West und Reality-Star Kim Kardashian stecken Medienberichten zufolge in einer handfesten Krise: Das Paar lebe getrennt und nehme eine Eheberatung in Anspruch, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der Familie. Bei der Beratung gehe es um „regelmäßig auftretende Beziehungsthemen“.

In den vergangenen Monaten habe der 43-jährige West im US-Bundesstaat Wyoming gelebt, seine 40-jährige Frau und die vier gemeinsamen Kinder seien in Kalifornien geblieben, heißt es in dem Bericht. Das Paar habe zwar über Scheidung gesprochen, aber nicht die Scheidung eingereicht. Andere Promi-Medien wie das People-Magazin und Page Six berichteten hingegen, Kardashian bereite sich darauf vor, die Scheidung einzureichen.

Das Paar hatte im Mai 2014 geheiratet und vier Kinder bekommen: die siebenjährige North, den fünfjährigen Saint, die zweijährige Chicago und den 19 Monate alten Psalm. In den vergangenen Jahre war in der Klatschpresse wiederholt über Krisen in der Ehe von West und Kardashian spekuliert worden.

„Kanye liebt seine Großfamilie“, zitierte NBC News seine Quelle. „Sie sind super-eng.“ West und Kardashian seien zur Therapie gegangen, weil sie ihre Beziehung nicht aufgegeben hätten. „Sie arbeiten an ihrer Ehe“, hieß es.

West leidet nach eigenen Angaben unter einer bipolaren Störung. Seine Frau hatte im Juli in einem längeren Eintrag bei Instagram geschildert, wie schwierig es für Angehörige von Menschen mit psychischen Krankheiten ist, damit umzugehen.