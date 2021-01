Bisher 54 Kältetote in Ungarn

Im letzten Quartal 2020 sind in Ungarn 54 Menschen erfroren, berichtete das Ungarische Sozialform am Mittwoch. Die Mehrheit seien alte Menschen, die in tiefer Armut lebten. Sie seien in ungeheizten Wohnungen in ihren Dörfern erfroren. Weiters waren es Obdachlose, die im Freien den Kältetod erlitten.