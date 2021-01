Bisher noch keine Influenza-Fälle in Tirol: „Auch für uns Mediziner überraschend“

Die Virusgrippe hat bisher in Tirol keine Chance auszubrechen. Die Einschränkungen und Hygienemaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie scheinen zu wirken.

Innsbruck – Normalerweise hätte die Grippe jetzt ihre Hochzeit. Normalerweise. Weil in einem Winter mit Corona-Pandemie jedoch nichts gewöhnlich ist, gibt es auch hier eine Ausnahme. „Bisher ist in Tirol niemand an der Influenza erkrankt. Das ist auch für uns Ärzte überraschend“, räumt Günter Weiss ein.