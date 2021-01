Familiengeheimnis und Hochzeitspläne: "Der Bergdoktor" ist wieder da

Martin (Hans Sigl, r.) und Hans (Heiko Ruprecht, l.) kümmern sich in der Hütte um Rupert Althammer (Harald Krassnitzer).

Ellmau – Ein Schneesturm, eine schwerkranke Patientin und ein Familiengeheimnis: Hochdramatisch startet "Der Bergdoktor" am Donnerstag (20.15 Uhr, ORF2) in die neue Staffel – mit einem neunzig Minuten langen Winterspecial. Nicht weniger emotional aufregend wird es in den kommenden Wochen, wenn Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) sich tatsächlich traut und seine Anne (Ines Lutz) heiratet. Oder doch nicht?