Mit Raich, Antonitsch & Co.: Sportgipfel Tirol aus St. Anton im Livestream

Anlässlich der Arlberg Kandahar Rennen der Damen am Wochenende in (Abfahrt und Super-G) dreht sich bereits im Vorfeld der Weltcupveranstaltungen alles um das Thema Sport: Am Donnerstag findet in St. Anton am Arlberg bereits zum dritten Mal der Sportgipfel Tirol statt. Thema: „Sporthelden ohne Publikum - Spitzensport in Zeiten von Corona".