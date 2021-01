Bub (7) erfasste Fußgängerin in Imst mit Rodel: Frau erlitt mehrere Rippenbrüche

Imst – Bei einem Rodelunfall in Hoch-Imst ist am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin (54) verletzt worden. Ein siebenjähriger Rodler hatte noch versucht zu bremsen, um der mit dem Rücken zum Hang stehenden Frau auszuweichen. Doch im Zuge des Manövers drehte sich die Rodel und erfasste die 54-Jährige an den Beinen.