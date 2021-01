Tiroler in Gries beim Drechseln von Holzstück am Kopf getroffen

Gries am Brenner – Ein 51-Jähriger war am Donnerstagabend in einer Holzhütte auf seinem Grundstück in Gries am Brenner mit Drechselarbeiten beschäftigt. Er trug dabei ein Gesichtsvisier samt Kopfschutz. Das Werkstück riss offenbar plötzlich ab. Das Holzstück schleuderte gegen den Kopf des Tirolers.