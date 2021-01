Pinturault führt nach einem Fabellauf im Riesentorlauf von Adelboden

Der Franzose Alexis Pinturault zauberte im ersten Durchgang eine unglaubliche Linie in den Schnee.

Adelboden - Mit dem großen Vorsprung von 0,96 Sekunden auf den Schweizer Marco Odermatt und 0,97 auf den Kroaten Filip Zubcic geht der Franzose Alexis Pinturault in den zweiten Durchgang des alpinen Weltcup-Riesentorlaufs der Ski-Herren in Adelboden (13.15/live TT.com-Ticker). Die Österreicher sind in ihrer Problemdisziplin wieder weit von der Spitze weg. Bester war überraschend Raphael Haaser, der bei seinem Chuenisbärgli-Debüt auf dem 18. Zwischenrang (nach 60 Läufern) landete (+2,50).